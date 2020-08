FOTO – Sul Web appaiono le nuove maglie del Napoli firmate Kappa, ci sono le fasce sulle maniche

Per errore sul sito del Napoli sarebbero apparse questa mattina le nuove maglie per la prossima stagione firmate Kappa. La somiglianza con la maglia della Fiorentina, anche questa firmata Kappa, la si nota sicuramente dalle fasce sulle maniche, già molto discusse a Firenze. I tifosi partenopei si stanno scagliando contro la società per il colore rosso dello sponsor, ritenuto da molti un pugno in un occhio a livello di colore.

