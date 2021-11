FOTO: Terzic e tutto il gruppo viola festeggiano così Mondiale e scalpo di Ronaldo

C’erano ben 3 calciatori viola impegnati nel match tra Portogallo e Serbia di ieri sera, 2 in campo per 90 minuti, l’altro, Aleksa Terzic, invece in panchina. Protagonisti Milenkovic e Vlahovic che nel prossimo autunno disputeranno certamente il Mondiale in Qatar (chissà se ancora da calciatori della Fiorentina…). Intanto il terzino mancino ha immortalato così un festeggiamento tutto in viola nello spogliatoio, dopo il successo e il prestigioso scalpo di Ronaldo.

