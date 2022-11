FOTO – Torreira cerca di consolare Gonzalez: “Sempre insieme a te fratello”

È la notizia del giorno, o meglio, della serata. Quella che ha visto Nicolas Gonzalez essere escluso dalla lista dei convocati dell’Argentina per il Mondiale. Il giocatore non ha ancora parlato dopo la decisione di Scaloni di rispedirlo a casa, ma c’è un suo ex compagno che invece non ha perso tempo.

Lucas Torreira, infatti, ha postato una stories su Instagram che ritrae i due amici in maglia viola, sotto la Fiesole, in una delle ultime partite della passata stagione. La descrizione è eloquente: “Sempre insieme a te fratello, abbi forza! Ti voglio bene“. Un bellissimo messaggio che oltre al dispiacere per non vedere il giocatore viola alla Coppa del Mondo, lascia quella malinconia per la coppia che è stata scissa la scorsa estate.

Ecco l’immagine postata da Torreira: