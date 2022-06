FOTO – Torreira elimina dal profilo Instagram la dicitura “giocatore della Fiorentina”

I social, si sa, ormai sono uno spazio a cui affidare le comunicazioni ufficiali. O quantomeno, sono spesso un mezzo abbastanza affidabile per capire sentimenti, umore e intenzioni dei calciatori. E’ il caso di Lucas Torreira, che proprio attraverso i social nei giorni scorsi ha mandato molteplici messaggi d’amore alla Fiorentina facendo intendere di volere restare.

Il tempo però scorre inesorabile e una soluzione in questo senso sembra sempre più complicata da trovare. E allora chissà che non sia un segnale anche l’ultima “mossa” social di Torreira, che ha tolto dal suo profilo Instagram la dicitura di “giocatore della ACF Fiorentina” lasciando solo il riferimento alla Nazionale dell’Uruguay. Non certo una certezza di addio, ma sicuramente un bell’indizio in tal senso.