Con una story sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, ha mostrato il suo nuovo sorriso dopo l’incidente durante il match contro l’Inter, che lo aveva visto uscire dal campo senza un incisivo. L’uruguaiano, infatti, per non lasciare la Fiorentina in dieci uomini, ha preferito staccarsi il dente che dondolava. Tornato a Firenze, non ha perso tempo e si è recato da un dentista fiorentino per farselo rimettere.