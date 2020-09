FOTO: Tutto l’acume tattico di Jack Bonaventura in una frazione di secondo

Un gol un po’ rocambolesco il primo della Fiorentina di ieri a San Siro, che ha prodotto a referto il primo assist di Jack Bonaventura in maglia viola. Una giocata apparentemente scontata o di “facile” ma che richiede una grande prontezza di cervello e riflessi, per immaginare la scelta giusta e poi eseguirla. In questo fermo immagine si nota come il centrocampista si renda conto della distanza ravvicinata con Handanovic e preferisca correttamente il tocco smarcante a Kouame, libero di insaccare a porta vuota. Un piccolo assaggio dell’acume dell’ex milanista, davvero tra i primi in Italia per intelligenza calcistica.

0 0 vote Article Rating