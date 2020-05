FOTO: Un calciatore della Fiorentina tra le figurine azzurre per gli Europei. Mentre Castrovilli…

Nonostante il rinvio degli Europei al 2021, la Panini ha deciso comunque di far uscire l’album dedicato alla massima competizione continentale per Nazionali. In edicola da domani, tra le fila dell’Italia di Roberto Mancini è presente solo un giocatore della Fiorentina: si tratta di Federico Chiesa, al centro del progetto tecnico del commissario tecnico azzurro. Fa discutere l’esclusione di Gaetano Castrovilli, che dopo l’esplosione avuta in questa stagione e l’infortunio di Zaniolo era praticamente certo di un posto tra i ventitré. Ecco la figurina di Chiesa: