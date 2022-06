FOTO – Un elegantissimo Odriozola presente alla gara di cavalli Epsom Derby a Londra, in attesa di tornare a Madrid

Un elegantissimo Alvaro Odriozola era presente all’Epsom Derby 2022, famosa gara di cavalli che si svolge tutti gli anni alle porte di Londra. L’ex terzino destro della Fiorentina, infatti, possiede insieme alla sua famiglia la scuderia CuadraBernardo e ha assistito alla due giorni di gare insieme alla compagna Ines Laffon.

Il giocatore, nei prossimi giorni, farà ritorno in Spagna, dove parlerà con il Real Madrid per capire quale sarà il suo futuro. Rimane comunque difficile (non impossibile) un suo ritorno alla Fiorentina.