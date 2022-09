FOTO – Un ospite (viola) speciale per la Nazionale a Coverciano

Gabriel Omar Batistuta ha fatto visita alla Nazionale Italiana attualmente in ritiro a Coverciano in vista delle due partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. A farlo sapere è stata direttamente la federcalcio italiana attraverso alcune foto postate sui propri canali social, che ritraggono l’ex giocatore della Fiorentina in compagnia di Roberto Mancini e non solo.

Queste le foto dell’incontro pubblicate: