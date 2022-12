FOTO – Un ultimo ricordo Mondiale: Amrabat fa visita al re del Marocco con tutta la Nazionale

Quest’oggi, la Nazionale marocchina è tornata in patria dal Qatar, nei giorni successivi alla spedizione Mondiale migliore di sempre, per gli africani. I Leoni dell’Atlante hanno conquistato il quarto posto, scatenando la gioia del loro popolo, e si sono concessi un ultimo scatto decisamente memorabile.

I calciatori del Marocco, infatti, sono stati ricevuti dal re Mohammed VI, che si è congratulato per il Mondiale svolto. Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha posato insieme a sua madre, esattamente come tutti i suoi compagni in una foto di gruppo.

Di seguito, lo scatto, pubblicato su Twitter: