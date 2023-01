FOTO – Una strana coppia in Brasile. L’ex Fiorentina Felipe Melo si allena… con suo figlio!

Una strana coppia, composta da padre e figlio, si è trovata ad allenarsi insieme con la Fluminense in Brasile. Si tratta dell’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo e di suo figlio Dani, che è stato da poco promosso in prima squadra dalla società sudamericana. Uno 38 anni, l’altro 18, ieri, per la prima volta, si sono allenati insieme: una giornata indimenticabile, che l’ex giocatore viola ha voluto immortalare anche sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felipe Melo (@felipemelo)