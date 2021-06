FOTO – Venti anni fa la Fiorentina di Roberto Mancini e Rui Costa sollevava l’ultimo trofeo

Sono passati ormai venti anni da quel 13 giugno del 2001, quando la Fiorentina di Roberto Mancini alzò per la sesta volta nella sua storia la Coppa Italia. Bastò un pareggio alla squadra gigliata con un gol segnato da Nuno Gomes, dopo la vittoria in trasferta a Parma per 0-1 (gol di Vanoli).

La Fiorentina oggi ha suoi social ha ricordato così quel giorno