MOENA – Prima giornata di ritiro a Moena per la Fiorentina e primo allenamento alle porte per il gruppo di Vincenzo Italiano. Sono scesi in campo nel frattempo i portieri, tra cui il neo arrivato Pierluigi Gollini che ha salutato per la prima volta i tifosi viola dal campo del ‘Benatti’. In sua compagnia anche Terracciano, Rosati e il giovane Martinelli, classe 2006.