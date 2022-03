FOTO-VIDEO: L’abbraccio a Venuti ma anche il cazzotto a Torreira e le scaramucce con gli ex compagni: il colpo di Vlahovic passato in sordina

La stampa nazionale (quella del nord in particolare) ha messo in scena la beatificazione di Dusan Vlahovic dopo l’abbraccio a Venuti, seguito all’autogol del difensore viola. Un bel gesto, verso chi fino a poco tempo fa condivideva lo spogliatoio e l’aveva fatto per quasi tre stagioni intere. Nel corso della gara però l’atteggiamento del serbo è stato tutt’altro che cordiale con altri ex compagni, magari rimasti in rapporti più freddi o legati a lui da meno tempo: è il caso di Torreira ad esempio che dall’attaccante si è preso un discreto cazzotto sul volto, senza per altro reagire o simulare chissà quale tragedia. Scaramucce e spinte anche con Odriozola, segno che proprio con tutti i buoni rapporti non c’erano:

Potrei fare la battuta su cosa avrebbero fatto ad osimhen se fosse stato al posto di vlahovic, ma risulterei banale pic.twitter.com/takhHpV7vq — DarioPaparo (@Dario_Paparo) March 3, 2022