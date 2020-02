FOTO – Vlahovic sempre molto legato alla Primavera: i complimenti del serbo ai ragazzi di Bigica

Dusan Vlahovic fu indiscusso protagonista della Coppa Italia vinta dalla Primavera della Fiorentina lo scorso anno. E il serbo è rimasto molto legato alla squadra di Bigica, tanto che non ha voluto far mancare il suo appoggio dopo la conquista della finale di quest’oggi. Vlahovic ha infatti postato su Instagram una storia in cui si complimenta con i ragazzi, facendo poi loro l’in bocca al lupo per la finale. Gara per la quale Vlahovic non sarà quasi sicuramente in formazione, dato che ormai è un giocatore della prima squadra a tutti gli effetti.