Francesco Franchi: “Campi o Restyling? Non ho mezzo dubbio. Andare a Campi Bisenzio significherebbe condannare l’impianto di Campo di Marte”

Per discutere del tema STADIO, il Brivido Sportivo ha intervistato Francesco Franchi, figlio del grande dirigente Artemio, a cui è intitolato proprio l’attuale stadio della Fiorentina: “Sono molto perplesso, francamente. Ho l’impressione che ci siano tante chiacchiere e pochi fatti concreti, in questo momento, a Firenze. Chiaramente non è responsabilità di Rocco Commisso, che è arrivato da poco più di dodici mesi e sta facendo il possibile per superare l’impasse. Campi o Restyling? Personalmente, non ho mezzo dubbio: il restyling del Franchi. Mentirei se dicessi che non voglio bene allo stadio intitolato a mio padre, è ovvio che sono legato a doppio filo a quell’impianto, ma non è solo per questo che preferirei una ristrutturazione. Temo che l’alternativa al restyling significherebbe condannarlo ad un futuro peggiore, un futuro da contenitore vuoto. Una prospettiva dolorosa per chiunque abbia a cuore la Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating