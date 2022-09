Francesco Franchi: “Non c’è sintonia tra società e tifo, ma Commisso e Barone dovrebbero fare un passo. Quando parla, il presidente tira fuori la parte americana”

Il consigliere federale della FIGC Francesco Franchi, figlio di Artemio, è intervenuto a RTV38 per parlare anche del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Ha tutte le risorse per fare bene, gli manca qualche altro aspetto. Probabilmente, non siamo stati bravi a fargli capire cos’è Firenze e come sono i fiorentini, quindi c’è un po’ di distacco società-tifosi. Il tifo è pronto ad avvicinarsi, ma anche Commisso e Barone dovrebbero fare un passo. Salvo Italiano, sembra che non ci sia feeling né con la città, né con la squadra”.

E aggiunge: “Temo che, quando si esprime, Commisso tiri fuori la sua parte americana e si scordi quella italiana. L’ostentare i propri investimenti non porta a molto, qui non funziona così. Con i soldi non compri tutto: ci vogliono quelli e ci vogliono tanti altri fattori. Quasi dispiace vedere che soffre le critiche, ma non sembrano esserci così tanti punti d’incontro”.