Franchi, costi alti per il restyling, il modello Dall’Ara per l’investimento. Rinviato incontro Nardella-Commisso

Dopo la risposta del Mibact e dopo l’uscita della Fiorentina che ha dichiarato “chiuso il tema Franchi“, a Palazzo Vecchio si continua a lavorare sull’ipotesi di finanziare il massiccio intervento sullo stadio, mettendo insieme forze pubbliche e private. Su La Nazione si legge che l’esempio da seguire potrebbe essere il percorso fatto a Bologna, già intrapreso per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara, vincolato dalla soprintendenza perché costruito nella seconda metà degli anni Venti.

Difficile calcolare quanto potrebbe costare la ristrutturazione dello stadio Franchi in mancanza di un progetto seppure a grandi linee, ma l’idea che rimbalza in Palazzo Vecchio e in Regione, che con la Città Metropolitana potrebbe partecipare all’operazione, parla di un investimento che non potrà che superare i 100 milioni di euro. E a far lievitare i costi potrebbe essere proprio il necessario consolidamento di quel cemento armato, sfida dell’architettura razionale, che supera i novant’anni di età.

Nel frattempo è stato rinviato l’incontro fra il sindaco Dario Nardella e il patron della Fiorentina, Rocco Commisso.