Dopo la conferenza stampa di mercoledì, in cui il sindaco Dario Nardella ha spiegato tutti i dettagli, è stato finalmente pubblicato il bando per il concorso internazionale di progettazione dello stadio Artemio Franchi. Il termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali è stato fissato per il 6 settembre.

QUI TUTTI I DETTAGLI