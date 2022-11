Franck, ancora tu? E per la prima volta fuori dal campo

Fiorentina-Salernitana, quasi 12 mesi dopo l’ultima volta al Franchi. Ma stavolta lo scenario è ben diverso: da uno scontro Europa-salvezza a un ribaltamento delle posizioni. In questo momento, i granata hanno un punto in più della Viola e lotteranno per non farsi scavalcare dai ragazzi di Italiano.

Tra poche ore sarà, inoltre, il secondo ritorno a Firenze di Franck Ribery da ex viola, nonché il primo dal suo ritiro dal calcio giocato. Il francese, infatti, è entrato a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola, scegliendo di rimanere a Salerno per questa sua nuova avventura.

Gli unici scontri tra la Fiorentina e il Ribery calciatore sono le sfide dello scorso anno contro la Salernitana (4-0 a Firenze, 2-1 per i granata all’Arechi), oltre ai quattro precedenti contro il Bayern Monaco, nelle edizioni di Champions League 2008/09 (ai gironi) e 2009/10 (agli ottavi).