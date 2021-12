Fratini a FN: “Ho visto Ikoné con la Francia nel 2019, non vale meno di Berardi. Come vice Vlahovic prenderei Quagliarella o Caputo”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato, e per un parere sulla Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato l’intermediario Michele Fratini: “Ikoné? Lo avevo già visto agli Europei under 21 del 2019. Andai a vedere Francia-Romania per Marcus Thuram. In quella Nazionale c’erano tanti giovani campioni in erba. Vidi molto bene Ikoné con Thuram. Penso sia un ottimo acquisto, è chiaro che Berardi sarebbe stato un’altra cosa; ma Ikoné non vale meno di Berardi. E’ più giovane ed ha le stesse caratteristiche. Segna meno al momento, ma è un calciatore che dribbla sempre molto bene e gioca a piede invertito. La Fiorentina con lui avrà un attacco particolare, tutto sinistro”.

Poi ha proseguito: “Se i gigliati vogliono rimanere in zona Europa, penso che serva altro sul mercato. Per me la Fiorentina deve rinforzarsi anche in difesa. Odriozola a me piace, ma in fase difensiva va in difficoltà. Prenderei due terzini laterali. La coperta va rinforzata. Per quanto riguarda il vice Vlahovic, penso che la Fiorentina si muoverà sicuramente. Andrei a prendere un usato sicuro, anche un calciatore come Quagliarella o Caputo”.