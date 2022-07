Fratini a FN: “Mi auguro che Jovic segua la tradizione dell’est viola. Spero un altro nazionale argentino possa raggiungere presto Quarta e Gonzalez”

Il mercato che è stato e quello che verrà. Per un parere approfondito in merito, Fiorentinanews.com, ha contattato Michele Fratini, intermediario di mercato. “Valuto il mercato viola veramente eccellente – ha esordito Fratini – Jovic è il fiore all’occhiello. I serbi e i croati hanno sempre fatto molto bene a Firenze, quindi ci auguriamo sia così anche con lui. A Madrid era chiuso da un certo Benzema. Dodo è un calciatore che ricorda Cafù, un profilo internazionale. La coperta però va allungata, non vedo nessuno come vice Biraghi ad esempio”.

Poi ha proseguito: “A centrocampo i viola dovrebbero andare su elementi di qualità, visto che Castrovilli starà fuori ancora per un po’. Manca la ciliegina sulla torta; mi auguro che possa essere Giovani Lo Celso. Centrocampista di fama internazionale che a Firenze troverebbe anche due connazionali come Gonzalez e Quarta. Gollini? Mi auguro che sia un grande ritorno di fiamma. E’ un ottimo portiere, spero che riesca a farci dimenticare il suo precedente addio”.