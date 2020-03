Fratini a FN: “Sul mercato la Fiorentina si è mossa prima degli altri spendendo meno. Questa rosa ha già un valore di oltre 200 milioni e su Pradè vi dico che…”

Per fare il punto sulla stagione corrente e sul mercato della Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’intermediario di mercato Michele Fratini: “Forse potevamo vedere un gioco migliore, ma sono soddisfatto. La Fiorentina vanta cinque calciatori del settore giovanile davvero molto forti. Inoltre la compagine viola ha già un valore di oltre 200 milioni, grazie anche ai vari Vlahovic, Castrovilli ecc. Per questa squadra l’obiettivo in questa stagione era la salvezza. Chiesa? Spero rimanga perchè è cresciuto proprio qua. Ci aspettiamo che possa rimanere in maglia viola. C’è l’intenzione da parte della società di rinnovargli il contratto, poi la scelta sarà del ragazzo. Mercato? La Fiorentina si è mossa prima degli altri spendendo sicuramente meno. Il capitale che Pradè ha investito nell’ultimo mercato è un insieme di investimenti. Pradè? Spero rimanga perchè è un Direttore Sportivo di valore e anche a Roma lo ha dimostrato”.