Fratini: “Commisso dice che i soldi non sono un problema e allora anche prendere Sarri non dovrebbe esserlo. Ribery ha avuto un ruolo nella riconferma di Iachini ma ora…”

L’intermediario di mercato, Michele Fratini, è intervenuto all’interno di CasaViola, trasmissione sulla Fiorentina in programma ogni mercoledì sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com. E sul tema allenatore ha dichiarato: “Se il presidente Commisso dice che i “soldi non sono un problema”, allora anche prendere Sarri dovrebbe non essere un problema. Del resto si danno 4 milioni di euro all’anno ad un giocatore importante, ma che ha 37 anni, come Ribery. Mi risulta poi che lo spogliatoio fino a qualche mese fa era dalla parte di Iachini e che lo stesso Ribery abbia avuto un ruolo di primo piano per convincere Commisso a tenere l’allenatore. Allora qualcosa deve essere successo in quest’ultimo periodo, perché il gioco non emerge e non si riesce a dimostrare che questo gruppo ha dei valori”.

