Fratini: “Dispiace per chi è andato via, ma il mondo è grande… Italiano? Il suo rinnovo era cosa fatta da tempo”

L’intermediario di mercato, Michele Fratini, è stato intercettato da Teletruria nel corso dell’evento “Il Giorno del Cuore” a Sesto Fiorentino con la presenza di tanti ex viola. Sentite cosa ha detto Fratini sulla Fiorentina e su Italiano:

“Vanno fatti tanti complimenti alla Fiorentina, ha sempre fatto valere il proprio percorso. E’ sempre stata in quella zona e alla fine si è meritata l’Europa. Ora speriamo di passare il turno, perché ancora, checché se ne dica, non siamo in Conference League“.

Su Italiano ha detto: “Dispiace per chi è andato via, ma il mondo è grande e con l’Europa i giocatori vengono più volentieri. Il rinnovo di Italiano era da tempo consolidato, già un “altissimo dirigente” (Joe Barone ndr) della Fiorentina disse una volta che in Versilia avevano deciso di continuare insieme”.