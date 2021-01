Fratini: “Fiorentina, prendi Marcus Thuram. Potrebbe essere la spalla ideale per Vlahovic e ha già fornito tanti assist…”

L’intermediario di mercato Michele Fratini, interrogato da Contro Calcio Social Tv sul mercato viola e sulla questione centravanti, ha precisato così un suo personale desiderio: “Io prenderei Marcus Thuram considerato la lunga squalifica a cui è sottoposto dovuta ad una grave sanzione disciplinare, rappresentato da Mino Raiola – che ha portato anche Jack Bonaventura a Firenze – e che potrebbe essere anche come seconda punta, la spalla ideale di Vlahovic perché anche in Bundesliga ed in Champions ha fornito molti assist ed offerto ottime prestazioni”.

0 0 vote Article Rating