Fratini: “La Fiorentina potrebbe monetizzare con Kouame e andare a prendere un’altra seconda punta. Gervinho il nome giusto”

L’intermediario di mercato Michele Fratini a Contro Calcio Social Tv ha trattato vari temi tra cui il mercato viola: “Alla Fiorentina manca un play basso, un calciatore che costruisce il gioco. Ci sarebbe Borja Valero ma comunque lo spagnolo non è più giovanissimo. Vlahovic ha un grande futuro davanti, ma manca una seconda punta che possa girare attorno al serbo. Con Kouame i viola potrebbero monetizzare, l’ivoriano è giovane e al suo posto servirebbe qualcuno con un po’ di esperienza in più. Un calciatore come Gervinho. Il Parma ha bisogno di monetizzare e l’ex Roma potrebbe essere un profilo giusto da mettere accanto a Vlahovic”.

