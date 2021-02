Fratini: “Montiel è considerato uno dei giovani più talentuosi della compagine internazionale. Deve strutturarsi fisicamente per cercare di essere considerato meglio”

L’intermediario di mercato Michele Fratini intervistato da Contro Calcio Social Tv ha parlato del talento spagnolo Tofol Montiel: “E’ considerato uno dei giovani più talentuosi della compagine internazionale. Dotato di un pregiatissimo mancino, tipico del classico fuoriclasse. Nel suo repertorio ci sono tutte le qualità di un vero trequartista: classe, estro, dribbling e tanta fantasia. Davvero impressionante nelle accelerazioni con la palla sia nel cambiare direzione sempre in corsa. Dotato di un calcio preciso, secco e potente nonostante la struttura da irrobustire. Come tutti i calciatori molto tecnici pecca di continuità anche nella stessa gara. Inoltre il colpo di testa è un po’ il suo cruccio. Deve strutturarsi fisicamente per cercare di essere considerato meglio per la categoria. Quest’anno con la sua rete, ha fatto sì che la Fiorentina passasse il turno di Coppa Italia contro l’Udinese”.

