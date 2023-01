Fratini: “Non sono felicissimo del mercato: nomi importanti come Nainggolan e Icardi erano appetibili. Dipende tutto dall’interesse della società”

L’intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Radio Toscana, parlando di Fiorentina: “Ad oggi, anche se mancano quattro giorni alla fine di questa sessione di calciomercato, non sono felicissimo. La Viola avrebbe bisogno di intervenire in più reparti. Ad esempio, uno come Nainggolan si poteva prendere. In attacco? C’erano nomi anche lì: uno come Caputo poteva essere utile, ma anche Icardi, che quando stava bene era uno dei migliori al mondo“.

E aggiunge: “Avendo un uomo importante come Commisso che detiene la Fiorentina, io guardo a casa mia e mi auguro in qualcosa di meglio. La vedo dura che in quattro giorni migliori qualcosa di concreto, ma ci spero. Detto ciò, tutte le mosse effettuate sul mercato dipendono dall’interesse della società: non vedo enorme determinazione, in questo senso”.