Fratini: “Prenderei Orsolini dal Bologna. Berardi? Non è un problema di volontà del calciatore, vi spiego”

L’intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato così a Toscana Tv: “La Fiorentina ha perso un’occasione contro l’Empoli. Ma i viola sono al sesto posto e questa è una cosa che mi rende felice. Mi prendo il bicchiere mezzo pieno. Dispiace aver perso l’occasione del Castellani, però comunque non c’è stata penalizzazione da parte delle altre che hanno perso.

Poi ha continuato: “La Fiorentina ha il vantaggio di non svolgere le coppe quest’anno. Prenderei Orsolini dal Bologna. Berardi? Non è un problema di volontà del calciatore. Semplicemente non lo vende il Sassuolo a gennaio”.