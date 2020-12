Fratini: “Tra Vlahovic e Scamacca prendo il primo tutta la vita. A giugno Sottil torna alla Fiorentina”

L’intermediario di mercato, Michele Fratini, è intervenuto a Radio Toscana per parlare delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Calciomercato? Stiamo leggendo di tutto. Vlahovic sta diventando un giocatore di livello grazie a Prandelli: leggo delle voci su Scamacca, ma tra l’attaccante del Genoa e Dusan mi tengo tutta la vita il secondo. Anche lui è una promessa. Sottil? A giugno torna alla Fiorentina, ma a gennaio non ci sono possibilità. Alla Viola serve una seconda punta: anche Pavoletti non può giocare col serbo perché non è una seconda punta. Tenere i giocatori scontenti rischia di rovinare lo spogliatoio. Pulgar e Lirola? La coperta deve essere sempre punta perché ci sono gli infortuni. Duncan io non lo cederei mai perché ha delle caratteristiche preziose. Kouame è un giovane, deve andare a giocare visto che ha ancora 23 anni. L’unica cosa che mi preoccupa è che la Fiorentina si è dovuta fermare dopo la vittoria contro la Juventus“.