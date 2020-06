Fratini: “Vorrei aiutare il Grosseto costruendo un asse privilegiato con la Fiorentina”

L’intermediario di mercato Michele Fratini, non appena arrivata la ratifica da parte del Consiglio Federale, della promozione in Serie C del Grosseto, ha lanciato, tramite GrossetoSport un’idea che riguarda il club maremmano e la Fiorentina: “Non è una novità il mio legame fortissimo con Giancarlo Antognoni e coi viola. Per questo, penso che potrei costruire una pista privilegiata sull’asse Firenze-Grosseto in modo da far venire in Maremma giovani di valore da lanciare nel calcio professionistico. dico pubblicamente che sarebbe davvero interessante intrecciare un rapporto speciale tra Fiorentina e Grosseto“.

