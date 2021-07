FreeLirola: I tifosi del Marsiglia riempiono di messaggi l’account Twitter ufficiale della Fiorentina

Una vera e propria campagna sistematica, portata avanti su Twitter dai tifosi dell’Olympique Marsiglia. Al grido (o all’hashtag, sarebbe il caso di dire) di #FreeLirola, i sostenitori del club francese stanno riempiendo di messaggi ogni tweet pubblicato dalla Fiorentina.

In sostanza vorrebbero la conclusione al più presto del passaggio dello spagnolo al loro club; nei mesi in cui ha giocato in Francia, l’ex spagnolo si è espresso molto bene, tanto da guadagnare molti consensi tra i sostenitori della formazione transalpina.

Comunque è anche il caso di dire che più che rivolgersi alla Fiorentina dovrebbero farsi sentire dal loro presidente, Pablo Longoria, perché ancora non è arrivato ad offrire quanto richiesto dalla controparte e non c’è accordo neanche sulle modalità di pagamento.