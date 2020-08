Freitas a FN: “La morte di Astori? Pioli figura fondamentale, ha fatto un lavoro straordinario. Si è costruito un legame speciale che sentiamo ancora oggi”

C’è stato un episodio che ha segnato irrimediabilmente la storia moderna della Fiorentina. Questo episodio è la morte di Davide Astori. Il direttore sportivo viola in quel momento era Carlos Freitas. Da lui Fiorentinanews.com si è fatto raccontare com’è stata gestita a livello dirigenziale quella situazione così particolare e drammatica allo stesso tempo: “Noi, in particolare noi che viviamo nel mondo del calcio, tendiamo a dare un’importanza colossale a piccoli problemi, ai contrattempi. Quello invece è stato un vero dramma. Devo dire che Pioli è stato fondamentale per mantenere un equilibrio all’interno del gruppo, ha fatto un lavoro straordinario. Si è costruito un legame che non si può spiegare ma che si sentiamo quando ci vediamo e ci parliamo. Si era creato un gruppo unico tra dirigenti, collaboratori e giocatori”.

