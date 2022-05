Freitas: “Cabral per me non è adatto al calcio italiano. Dragowski? Giusto separarsi per il bene di tutti”

L’ex dirigente sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Radio Bruno di diversi temi legati alla squadra viola. Queste le sue parole:

“Il traguardo della Fiorentina è meritato, non è assolutamente una competizione da buttare. Questo è sempre motivo di orgoglio. Sono molto felice per Biraghi, è il degno erede della fascia di Astori. Per me Cabral non è adatto al calcio italiano, la società viola deve trovare gli interpreti giusti per il gioco di Italiano. Dragowski? Ha qualità, ma Italiano ha scelto Terracciano. A volte è giusto separarsi per il bene di tutti”.