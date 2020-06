Freitas: “Castrovilli un’intuizione di Corvino e una sua scommessa personale. Chiesa deve molto a Sousa. Ilicic? Aveva bisogno di essere coccolato”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato anche della sua esperienza in viola, durante un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: “Ilicic? Ricordo di una partita a Empoli. La Fiorentina vinse 4-0, Josip fece doppietta in una gara strepitosa. Faccio un paragone tra lui e Mati Fernandez. Sono giocatori che hanno bisogno di essere importanti, coccolati. Due giocatori di assoluto talento che hanno bisogno di non sentirsi uno in più, ma neanche quelli attorno a cui la squadra gira intorno.

Su Chiesa ha aggiunto: “In Primavera non era titolare, ma quando sono arrivato a giugno 2016 era già stato deciso che dovesse restare in rosa. La scelta fu di Paulo Sousa, ha il merito di averne riconosciuto le qualità. Lo fece esordire contro la Juventus in una posizione leggermente più centrale rispetto a quella d’esterno che lo ha successivamente caratterizzato. E Federico ha fatto tutto per meritarsi la fiducia. Ricordo anche la scelta di Gaetano Castrovilli: un’intuizione di Pantaleo Corvino, una sua scommessa personale”.