Freitas: “Difficile mettere insieme le ambizioni dei tifosi della Fiorentina e le potenzialità del club. Jovic è stato presentato come il nuovo Batistuta, però…”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, che ora lavora in Belgio al Seraing, è stato intervistato da Radio Sportiva, per commentare le vicende che riguardano la squadra viola: “E’ difficile a Firenze mettere assieme l’ambizione che hanno città e tifosi, che vorrebbero ottenere risultati immediati, con le capacità del club”.

Poi ha aggiunto: “Jovic viene da anni difficili e lo ha anche spiegato bene, e ha bisogno di tempo per ritornare ad alti livelli. E’ stato però presentato come il nuovo Batistuta o Vlahovic, mentre è difficile arrivare in Italia e segnare subito. Quando c’ero io, in attacco avevamo Muriel, Vlahovic, Chiesa e Simeone, era un reparto forte ma nel complesso acerbo ed i tifosi non erano contenti perché avrebbero voluto risultati immediati”.

Inoltre ha aggiunto: “Il lavoro che sta facendo Italiano è di grande qualità e darà risultati, al momento però la Fiorentina non è al massimo delle sue qualità, serve pazienza”.