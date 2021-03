Freitas: “La Fiorentina ha i giocatori che possono risollevare la squadra. Vlahovic? Al Salisburgo avrebbe fatto il triplo dei gol. Se arriverà a dieci reti avrà fatto un grande campionato”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della squadra viola che arranca in classifica: “Mi auguro che esca da questa situazione. I singoli sono in grado di risollevare la squadra. Spero che la Fiorentina torni su”.

Su Vlahovic che ha segnato nove gol in questo campionato: “Non mi stupisce. Se fosse andato, ad esempio, al Salisburgo avrebbe fatto il triplo dei gol e sarebbe stato già un calciatore confermatissimo a grandi livelli. In Italia per un giovane non è facile. Se farà dieci gol avrà fatto un grande campionato”.

Non solo la Fiorentina, ma altre squadre che erano partite con altri propositi, sono coinvolte nella lotta per non retrocedere: “Quest’anno è importante la forza mentale, non c’è il pubblico e questo lascia un segno nella testa di tutti. Chi è più forte mentalmente è in vantaggio. Ovviamente sono sorpreso di vedere anche Cagliari e Torino in questa situazione”.