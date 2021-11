Freitas: “Non ci sono tre attaccanti al mondo più forti di Vlahovic, faccio due nomi per la sua sostituzione. Se fossi nella Fiorentina, proverei a prendere Tadic”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto a Lady Radio: “Borja Mayoral? Nell’idea di calcio di Italiano è un giocatore che dovrebbe adattarsi. Sa giocare la palla, è un giocatore di movimento e può fare sia la prima che la seconda punta. Per fargli posto, il tecnico viola dovrebbe cambiare modulo”.

Continua così Freitas: “Ho visto Vlahovic due giorni fa a Lisbona, ma non ho avuto modo di parlarci perché aveva degli impegni. Contro il Portogallo lui e Milenkovic hanno fatto delle ottime prestazioni: la vittoria della Serbia è stata strameritata, al contrario della partita d’andata a Belgrado. Se fossi nella Fiorentina, proverei a prendere Tadic: nonostante le sue qualità, non ha giocato in grandi squadre.

E ancora: “Dove va Vlahovic? Non so dove andrà, ma sicuramente si trasferirà in una delle squadre più forti al mondo. A gennaio compirà 22 anni, si è formato in Italia e diventerà un top a livello internazionale. Parlando al tavolo con gli amici, vedendo la situazione di Lewandowski al Bayern Monaco e considerato che al mondo non ci sono tre attaccanti più forti di Vlahovic, lo vedrei bene ai bavaresi. Come lo sostituirei? Avrei bisogno di sapere in profondità le idee di Italiano prima di fare alcuni nomi. Ne faccio comunque due: Belotti e Raspadori“.