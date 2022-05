Freitas: “Ricordo Bernardeschi, un professionista esemplare. La Juve fu l’unica ad offrire qualcosa di concreto”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Calcionapoli24.it: “Ricordo di aver avuto Bernardeschi per un anno alla Fiorentina. È un ragazzo perbene, un professionista esemplare. In un 4-2-3-1 si esprime a meraviglia: partiva dal destro per poi rientrare sul mancino.

E aggiunge: “Con il Napoli furono solo chiacchiere, come per l’Inter. L’unica ad offrire qualcosa di concreto per lui fu proprio la Juventus. Adesso, Federico può fare il salto di qualità, anche in una piazza come Napoli, purché gli venga garantito il posto da titolare, fattore essenziale per rilanciarsi”.