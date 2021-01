Freitas: “Se Vlahovic fosse al Lipsia, varrebbe già sessanta milioni. Alla Fiorentina avevo l’obbligo di ridurre il monte ingaggi: rimpianti e non solo, vi dico tutto”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto a Lady Radio. Tanti i temi toccati, a cominciare da Vlahovic: “Se avesse scelto di andare al RB Salisburgo, oggi sarebbe un giocatore simile a Haaland, che vale attorno ai sessanta milioni di euro. Vlahovic è arrivato in Italia e in un campionato in cui è difficile segnare subito trenta reti. Stesso discorso per l’Ajax: se fosse lì, varrebbe già almeno sessanta milioni. Immagino che finisca il campionato intorno ai quindici gol. La scelta della Fiorentina di puntare sulla qualità che c’era in casa è giusta: quando Paulo Sousa diede fiducia a Chiesa, fece la scelta giusta”.

Freitas si sofferma poi sulla sua esperienza alla Fiorentina: “Mi hanno raccontato la storia di Mammana e Benalouane, ma io arrivai sei mesi dopo. Mi ricordo di quando arrivarono Sanchez e Cristoforo: quelle furono scelte dettate dalle necessità economiche. C’era l’obbligo di ridurre il monte ingaggi e non c’era un budget illimitato per gli investimenti. Non era facile sposare le aspettative del tecnico con le condizioni imposte dalla società. Sono arrivati giocatori la cui esperienza a Firenze non è andata bene: ad esempio, Gil Dias, arrivato in prestito e per cui non c’è stato alcun investimento. Penso a Bruno Gaspar, costato meno della cifra a cui poi è stato rivenduto. Eysseric? Prima di arrivare alla Fiorentina era un giocatore importante, poi è incappato in delle difficoltà ma alla fine Prandelli ha riconosciuto le sue qualità”.

Continua così Freitas: “Acquistare giocare come Dragowski, Milenkovic e Vlahovic a meno di 5 milioni non è banale. Rimpianti? Mi fa più godere il fatto che Veretout sia costato alla Fiorentina il 25% dei soldi incassati per Vecino. Pioli in testa alla Serie A? Per me è un amico vero, abbiamo vissuto assieme la tragedia di Davide. Non mi stupiscono i risultati del Milan: Stefano ha dimostrato di essere un uomo e come lui ce ne sono pochi. Il mio addio a Firenze? Ho scelto io di andarmene, per cui non ho rimpianti. Ma la città mi manca tantissimo e non vedo l’ora di tornarci”.