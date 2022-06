Frenata nella trattativa per Jovic: il Real ritiene inaccettabili le richieste della Fiorentina

Assieme ad Andrea Belotti, Luka Jovic è il grande obiettivo del calciomercato della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo di Vincenzo Italiano. L’attaccante serbo, che nella stagione appena terminata ha segnato un solo gol in diciannove partite, lascerà sicuramente il Real Madrid alla ricerca di un club in cui poter rilanciarsi.

La Fiorentina è una destinazione gradita al giocatore, ma al momento il club di Rocco Commisso e i Blancos non hanno trovato l’intesa sulla formula. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, la società gigliata vorrebbe pagare solo un terzo dello stipendio di Jovic, pari a sei milioni di euro.

Una percentuale che gli spagnoli ritengono inaccettabile: il Real vuole che la Viola paghi la metà dello stipendio e si accolli un’opzione sul futuro acquisto del serbo. Due richieste che, almeno per il momento, la Fiorentina non sembra disposta a soddisfare. Per questo, al momento la trattativa sarebbe entrata in una fase di stallo.