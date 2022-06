Frenata tra Fiorentina e Shakthar per Dodo: i dettagli

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la trattativa tra la Fiorentina e lo Shakthar Donetsk per Dodo ha subito una brusca frenata. Secondo il Corriere Fiorentino, sarebbero diversi i motivi di tale stop: innanzitutto il prezzo del cartellino, pari a quindici milioni di euro, ritenuti troppi dalla dirigenza viola.

Inoltre, sul brasiliano ci sarebbe anche l’interesse di altre squadre, tra cui il Barcellona. Non va inoltre dimenticato che nella scorsa sessione di mercato invernale la società ucraina ha rifiutato un’offerta importante da parte del Bayern Monaco. La Fiorentina non è però intenzionata a mollare, forte di un corteggiamento che parte da lontano, e spera di far valere la parola data.