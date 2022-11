Fresco di rinnovo, Kalulu guarda al presente: “Obiettivi? In primis la Fiorentina. Quando vinci, vuoi continuare a farlo”

A Milan TV, dopo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2027, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato anche degli obiettivi futuri, tenendo alta la concentrazione in vista dell’ultima partita del 2022 contro la Fiorentina:

“Gli obiettivi sono quelli di far sempre bene. In primis dobbiamo pensare alla gara con la Fiorentina. Se vuoi guardare più avanti, tu vuoi sempre vincere. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Quando hai vinto, vuoi continuare a farlo per raggiungere questi grandi obiettivi”.