Frey: “Quando ero a Firenze mi mandò via il Corvinovirus”

Nella diretta Instagram insieme a Alberto Gilardino, l’ex portiere viola Sebastian Frey ha parlato del suo passato alla Fiorentina, lanciando una bella frecciatina all’ex DS viola Pantaleo Corvino. L’ex numero uno viola ha poi speso anche qualche parola sui alcuni giocatori attualmente nella rosa viola. Queste le dichiarazioni: “L’ultimo anno alla Fiorentina fui colpito dal Corvinovirus che mi costrinse a lasciare Firenze. Castrovilli se tiene la testa sulle spalle diventerà fortissimo. Ho giocato in nazionale con Ribery: è fenomenale e vale quanto Ibrahimovic al Milan. Non vedo l’ora torni in campo”.