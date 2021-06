Frey: “Ai miei tempi la Curva Fiesole era un’arma in più. Emozioni uniche ogni volta che ne sentivo il boato dopo un gol”

Attraverso delle storie su Instagram, l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Il tema principale era la partita Fiorentina–Roma dell’aprile 2009, finita con un poker viola firmato Vargas, doppietta di Gilardino e Gobbi.

Ecco alcune delle risposte più interessanti di Frey: “In quella partita presi il gol dell’1-4 a tre minuti dalla fine ma non mi importava più di tanto. Per me la squadra è sempre venuta prima di tutto e quindi l’importante era aver vinto. Ai miei tempi la Curva Fiesole spingeva tantissimo durante le partite, era un’arma in più. Ricordo ancora il boato dopo il gol di Jovetic contro il Liverpool, il più forte che abbia mai sentito durante gli anni in maglia viola. Dopo ogni gol, sentendo l’urlo del Franchi, provavo emozioni uniche”.