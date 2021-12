Frey: “Cena con Ristic? Mi trovavo a Belgrado e abbiamo scattato una foto. Aspetto sempre un giorno una chiamata della Fiorentina”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto a Radio Bruno. Oltre agli auguri di Natale, il portiere francese ha dichiarato: “Voglio ripartire dalle parole di Dionisi che ha detto che domenica scorsa si è trovato a giocare contro una città intera. E’ questa la vera forza di Firenze, che poi era quella che avevo anche io quando vestivo la maglia viola. Aspetto sempre un giorno una chiamata della Fiorentina per ospitarmi a vedere una partita. Noi ex abbiamo l’impressione che questa proprietà ci stia mettendo da parte, lo ha detto anche Antognoni. Un po’ ci dispiace, anche se non rappresentiamo più il presente dei viola. Da lontano noi continuiamo a fare il tifo ma dispiace di non essere per niente coinvolti. Speriamo che nell’anno nuovo le cose possano cambiare”.

Poi sulla cena con Ristic ha aggiunto: “Sono stato a Belgrado per una fiera del vino e casualmente mi sono ritrovato a cena con lui e ho deciso di farmi una foto. Sono stato riempito di messaggi dai tifosi viola. Penso che Vlahovic debba rimanere almeno fino a giugno perché Firenze è la sua dimensione più giusta. I meriti sono non solo suoi ma di chi ha creduto in lui”.