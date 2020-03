Frey: “Ho rischiato di morire, ma la malattia è solo un brutto ricordo”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, compie quest’oggi 40 anni tondi, tondi. L’ex numero uno viola è stato intervistato da Fanpage.it per celebrare questa ricorrenza. All’interno dell’intervista è stato fatto anche un riferimento ad una malattia che lo ha portato a rischiare addirittura la vita: “Adesso sto bene. Era una malattia autoimmune e c’è voluto un po’ di tempo per creare degli anticorpi ma adesso va tutto bene, non ho più problemi. È solo un brutto ricordo”.