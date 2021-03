Frey: “Ho sentito alcuni calciatori, hanno riaccolto Iachini con un abbraccio sincero. La società deve parlare di meno, sento tante polemiche”

In un’intervista concessa a La Repubblica, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato così del momento attuale del club gigliato: “Ho sentito alcuni giocatori in questi giorni e hanno riaccolto Iachini con un abbraccio sincero e caloroso. La società deve parlare di meno. Sento tante polemiche intorno alla Fiorentina, da più di un anno. La proprietà poi fa la guerra al sistema italiano. Che sia giusto o sbagliato, qui è ben diverso dal calcio americano. La proprietà deve circondarsi di persone che hanno vissuto in modo intenso il calcio, per poter spiegare e consigliare meglio”.