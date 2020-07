Frey: “Ieri una brutta Fiorentina. Senza tifo abbiamo un’arma in meno, ma non può essere un alibi”

View this post on Instagram

Ieri non ho visto una bella fiorentina … capisco che con l’assenza del nostro pubblico abbiamo un arma in meno per sconfiggere gli avversari… ma non deve essere un alibi …. la mia famiglia e io facciamo il tifo per voi @acffiorentina … tutti insieme fino alla fine … forza FIORENTINA 💜 #sf1 #fiorentina #insieme #finoallafine #viola #together #calcio #forzaragazzi #siamoconvoi #nonmolliamo #nevergiveup #freyfamily #forza #corraggio #💜 #💪🏻